الواد سيد الشحات في الحلقة 17: "وفاة منتخب لبنان لكرة السلة صعقًا"

في الحلقة 17 من مسلسل "الواد سيد الشحات" وصلت دعوة للكابتن فخر "محمد عبدالرحمن" باعتباره مالك نادي "فخر إف سي" وذلك لحضور البطولة العربية لكرة السلة.

وفكر فخر وسيد "أحمد فهمي" وريتاج "هنا الزاهد" في أن يخطفوا منتخب لبنان المشارك في البطولة ويقوموا بإخفاء الإداريين والمسؤولين ويدعوا أنهم من اتحاد كرة السلة وجاءوا لمساعدتهم.

واتفق الثلاثة على الاستعانة برجال زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود" لخطف الطاقم الإداري للفريق وبالفعل وافق السحاوي على أن يحصلوا على مليوني دولار قيمة مكافأة الفريق الفائز ويسلموها للسحاوي.

وبالفعل ينجح رجال السحاوي في خطف الطاقم الإداري ويأخد سيد وفخر عضوات الفريق إلى نادي فخر إف سي ويحاولون أن يتقربوا منهم ويجروا مكالمة وهمية بريتاج لتذهب إلى والدتها لينفردوا باللبنانيات أعضاء الفريق ويقنعوهن بالنزول لحمام السباحة وبعدما يشتكين من برودة المياه يقوم سيد بتوصيل الدفاية للمياه مما يؤدي إلى موتهن صعقًا بالكهرباء.

وبعد ذلك يقوم سيد وفخر بدفن عضوات الفريق داخل حديقة الأطفال بالنادي وتسرق منهم ريتاج 3 جثث لبيعها لطلاب كلية الطب للحصول على أي أموال.