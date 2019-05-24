في الحلقة 18 من مسلسل "الواد سيد الشحات" نجح فريق المنقوشة اللبناني في الفوز ببطولة كرة السلة بعد مباراة كوميدية قاموا خلالها برشوة الحكم ليتغاضى عن أخطاء الفريق.

وارتدى سيد "أحمد فهمي" الحجاب وفخر "محمد عبدالرحمن" باروكة وشاركا مع الفريق وفازا بالفعل في آخر 3 ثوانٍ من عمر المبارة.

وحصل سيد وفخر على مكافأة البطولة "2 مليون دولار" ولكنهم فوجئوا أن شروط البطولة تحتم عليهم التبرع بها لصالح النساء الأفرو آسيوية.

ونوى سيد الهروب مع ريتاج "هنا الزاهد" والهجرة خارج مصر ولكن فخر أخبره أنهم وجدوا شقيقتهم دموع الشحات "ويزو" والتي تعمل كمنتجة أفلام وأخذت أموال زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود" وأنتجت فيلما بأمواله وأخبرتهم أنها تنتظر أن ينجح الفيلم لتسدد أموال السحاوي.