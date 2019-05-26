الهضبة يلعب "ريست" مع نجل الفنانة غنوة في كواليس زي الشمس

علمت "الوطن" أن النجم عمرو دياب قام بزيارة خاصة لكواليس تصوير مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني، التي ترتبط بعلاقة خاصة بـ"دياب" ولم يعلن أي منهما حتى الآن زواجهما من عدمه.

خلال الزيارة تقابل دياب مع "ياسين" نجل الفنانة الراحلة "غنوة"، التي تعد الفنانة "أنغام" خالته، ودار بينهما لقاء خاص، ما بين هزار عمرو دياب به والإشادة بموهبته التمثيلية ولعبا "ريست".

"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان، إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مريم نعوم.