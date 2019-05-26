أعلن الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والوحدات الصحية وإلغاء إجازات أطباء الطوارئ ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض في كل التخصصات، للاستعداد لعيد الفطر المبارك بخطة وقائية وأخرى علاجية لمواجهة الحالات الطارئة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكد من المخزون الاستراتيجي للأدوية خاصةً أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع توفير كل الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات لجميع الفصائل لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع بنك الدم الإقليمي بشرم الشيخ، كما يتم تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والشواطئ العامة بجميع مدن المحافظة.

وأضاف أنه تم تحديد المسؤولين عن تلقى الاتصالات بالمديرية والإسعاف خلال الاحتفال بإجازة عيد الفطر، كما جرى التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية والوزارة ومديرية الأمن ومركز عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وشدد "أبو هاشم"، على استمرار الحملات و التنبيه على مراقبي الأغذية بتكثيف الرقابة على المحال والأسواق العامة، ومتداولي الأغذية وعلى المواد الغذائية المختلفة والنوادي والمطاعم والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن للتأكد من سلامة المطابخ، وأماكن تخزين الأغذية ومدة انتهاء الصلاحية.