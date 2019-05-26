"الأعلى للإعلام" يحقق في باقي حلقات "شيخ الحارة".. وغرامة تنتظر القناة

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، إن اللجنة ستستكمل تحقيقاتها، في باقي حلقات برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، بعد قرار وقف بثه لمدة شهر بسبب حلقة ماجد المصري.

وكشف شوقي في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه في حالة ثبوت ارتكاب البرنامج لمخالفات بناء على تقارير لجنة الرصد وما ورد للجنة من شكاوى فإن اللجنة سترفع توصية للمجلس بتوقيع عقوبة "غرامة مالية" على القناة، لاسيما وقد قرر المجلس وقف بث البرنامج لمدة شهر.

وأوضح جمال شوقي عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى اليوم إن اللجنتان رصدا في تحقيقهما بحلقات البرنامج مخالفات من بينها الحض على التمييز والكراهية والخوض في الأعراض وعدد آخر من الاتهامات.