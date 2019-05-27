قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان يتمنى حضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمباراة نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حضور غير مسبوق، أكثر من 60 ألف مشجع متواجدون قبل الإفطار، وأعرف أهلاوية أجَّرُوا سيارات للذهاب إلى الإسكندرية وحضور مباراة النهائي"، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري الكثيف يعكس أهمية المباراة لمصر والزمالك.

وتوجه موسى بالتحية إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن لتنظيمهم دخول الجماهير لحضور المباراة.

واستطرد: "نادي الزمالك يحتاج لكل هذه المساندة لأنه يمثل مصر، وأهم شيء سلامة الجماهير"، موضحا بث قناة تايم سبورت للمباراة عبر الإرسال الأرضي.