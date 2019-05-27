قال الإعلامي أحمد موسى، إن ناتج الشراكة بين التليفزيون المصري وشركة watch it يصل إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تراث التليفزيون كان مركون في البدروم، وحاليا الدولة تحمي كنوز ماسبيرو، وكان يجب وقف نزيف الخسائر"، مشددًا على عدم إغلاق قناة ماسبيرو زمان.

وأعلن الإعلامي وجود 8 قنوات جديدة تابعة للتليفزيون المصري، يجري العمل على انطلاقهم، في إطار عملية هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

واستطرد: "الإعلام الخاص يساند الدولة المصرية، وهذا أمر موجود في العالم كله، والمنطقة العربية تعتمد أيضا على قنوات القطاع الخاص، والدول تنفق المليارات على الإعلام لأنه يدافع عن الشعب، ويساندها في مواجهة الأعداء".