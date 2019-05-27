قمر هادي في الحلقة الـ22.. امرأة غريبة تهاتف هاني سلامة

تبدأ الحلقة الـ22 من مسلسل قمر هادي من بطولة هاني سلامة بحوار بين "عبد الجليل عبد الهادي" وابنته "هنا" بحوار يلمح فيه عبد الجليل إلى هنا أنها "متغيرة".

ويظهر كمال أبو المكارم الذي يؤدي دوره هادي الجيار في محل قطع غيار السيارات الذي يملكه، ويطلب رجل يدعى "اللول" أن يراه وعند لقائه يخبره أنه يريد أن يشاركه أو يعطيه أمواله ليستثمرها عنده ويرفض كمال.

ويخرج اللول ليلتقي المرأة التي ولدت ابن مروان ابو المكارم "عزت العيلي" ويخبرها "أجيب كمال أبو المكارم على رجلي واللي انتي عايزاه هتاخديه" لكن الصبي الذي يعمل لدى كمال أبو المكارم يراهم وهم يتحدثون معه بالصدفة.

وفي البيت الكبير يخرج إدوارد ليعترف لهادي بسرقته ومروان اللاب توب الخاص به الورشة ويعرف هادي أنه ظلم رجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي، حين يسأل عن مكانه يخبره أنه فقد.

ويهرب رجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي من السجن ويبحث عن أي أقارب خطيب سمر ابنته الذي قتله ودخل السجن جراء ذلك، ويؤدي دوره أحمد ثابت، لكنه لا يعرف أحد عنه ليبلغه بمكان سمر ابنته.

وتظهر إنعام سالوسة وهي تؤدي دور أم رزان تبكي عند معرفة أن ابنتها مدمنة، أما هادي فيجلس مع فليب ويسجل له أن القرش لا يعني له شيئا، وتنتهي الحلقة بمكالمة من إحداهن وهي تخبر هادي أنها سلمى صديقة زوجته.