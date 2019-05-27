كشفت الإعلامية بسمة وهبة، مُقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، حقيقة إصابتها بالسرطان، في شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت "وهبة"، خلال حوارها مع الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض عبر قناة "العربية"، إنها تعرضت لأزمة صحية وآلام شديدة في المعدة، الأمر الذي تطلب سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عملية جراحية، واصفة إياها بـ"المُعقدة"، نافية ما تردد آنذاك، إصابتها بالسرطان.

وأوضحت أنها تلقت درسًا مهمًا، من الأزمات الصحية التي تعرضت لها، أبرزها هو عدم استسلام الشخص إلى الحزن، ومحاولة مواجهته طوال الوقت، منعًا للإصابة بالأمراض.

كانت بسمة وهبة، كشفت عن إصابتها بمرض السرطان أثناء لقائها مع نيشان في برنامج "أنا والعسل"، موضحة أنها اكتشف مرضها بالصدفة أثناء زيارتها لدبي لتوقيع عقد تقديم برنامج على قناة OSN، فعندما كانت تصلي ركعتين لله ووضعت يديها على صدرها فوجدت ما يشبه الكرة، فاتصلت بوالدتها وأبلغتها بما حدث فنصحتها الكشف بالماموجرام، لتكتشف أنها تعاني من ورمين.