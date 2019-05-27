تكريم طلاب "الصم" الفائزين على مستوى الجمهورية بإدارة طور سيناء

كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم، بديوان مديرية التربية والتعليم الطالبة أماني محمد علي، الفائزة بمركز أول جمهوري في مسابقة 100 متر عدو، والطالب جهاد سليمان أحمد الفائز بالمركز ثاني جمهوري وثب طويل، وذلك خلال بطولة الجمهورية لطلاب الصم بمدينة الإسكندرية.

وهنأ وكيل الوزارة الفائزين، مشيرا إلى أنهما يمثلان نموذجان صالحان لطلاب جنوب سيناء رياضيا وأخلاقيا وعلميا، وأعلن أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء دعم الطلاب المتفوقين بمبلغ 22 ألف جنيه، ودعمه أنشطة المدرسة الرياضية والفنية وخاصة المسرح المدرسي.

وأشاد محمود جلال مدير إدارة التربية الخاصة بدعم وكيل وزارة التربية والتعليم لإدارة التربية الخاصة، ومساندته للطلاب حتى حققوا تلك النتائج التي تضاف لتعليم جنوب سيناء.