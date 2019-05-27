قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحملة المشتركة التي نفذها حي بولاق أبو العلا وحي الأزبكية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين، وإعادة الانضباط لمنطقة وسط المدينة، خاصة ميداني رمسيس والإسعاف.

وأكد محافظ القاهرة استمرار الحملات الموسعة صباحا ومساء، وبدون مواعيد محددة، لتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين، والعمل على إخلاء الأرصفة تماما للمشاه، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية بالشوارع.

و أكد اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، استمرار الحملات في كل أحياء القاهرة، لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشيرا إلى أن الحملات التي نفذتها الإدارة خلال الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن رفع 1101 إزالة إدارية، وتحرير 142 محضر إشغال طريق، و38 محضر إدارة بدون ترخيص، و17 محضر تلوث بيئة، و20 محضر بائع متجول، إضافة إلى رفع 5 "فاترينة ستانلس" و4 عربات فول.