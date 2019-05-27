لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية في الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا بالعثور على "هدى. م" ربة منزل جثة هامدة داخل منزل زوجها بدائرة القسم.

انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "محمد. ن" حيث خنقها أثناء مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتبين محاولته تضليل الشرطة بعد ارتكابه الواقعة حيث أخفى الجثة داخل المنزل ثم توجه إلى القسم وحرر محضر يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل عدة أشخاص لمحاولتهم سرقة توك توك قيادته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.