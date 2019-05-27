أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية سلمت اليوم خطابات الندب للإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوي العام.

وقال إنه جرى ندب 35 رئيسا بجنوب سيناء و24 مراقبا أول و11 كشفا 3 عضوية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تعقد بالمديرية لجنة لقبول الاعتذارات من الفترة 27- 5 وحتى 29 -5 - 2019 وذلك وفق القواعد والتعليمات الوزارية ذات الصلة.

يذكر أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالمحافظة يبلغ 907 ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 8 - 6 وينتهي الأربعاء 3-7.