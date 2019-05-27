أنهى فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، الإجراءات الخاصة باستخراج ما يزيد عن 200 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وبدون غرامات التأخير.

وجرى استخراج البطاقات على مدار يومين، بقرى أبيس 7 و8، و ذلك ضمن حملة بطاقتك حقوقك التي تقوم على حصول السيدات على بطاقات الرقم القومي للاستفادة من الخدمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة للمرأة.

وساعد الفرع في الإسكندرية، السيدات المستفيدات من الحملة بالحصول على منح الخير لمن يعمل والحصول على معاشات الضمان الاجتماعي وغيرها، وجاري استكمال إصدار البطاقات على مدار شهر مايو الجاري، والشهر القادم ليصبح المستهدف 1000 سيدة.

يأتي ذلك في إطار مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان تحت رعايه مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.