أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرار حمل رقم 34 بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" في أي وسيلة إعلامية، أو إلكترونية، أو رقمية.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي حصلت عليه "الوطن" على إنذار قناة "القاهرة والناس" الفضائية بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قراري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقمي 33 و34 لسنة 2019.

وكان المجلس قد أصدر قرار رقم 33 أمس، بوقف بث برنامج شيخ الحارة علي قناة القاهرة والناس لمدة شهر، بناء على توصية لجنة الشكاوى، ومطالعة الحلقة المعروضة بتاريخ 25 مايو الجاري، لكن القناة أذاعت حلقة أمس التي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي مما دفع المجلس لإتخاذ قراره الجديد اليوم.

ووصف المجلس الحلقة في حيثيات قراره بأنها خرجت عن القيم والأخلاق وتضمن خوضا في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافي مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخالفة ميثاق الشهر المهني والأعراف المكتوبة "الأكواد".

وأوضح المجلس، في حيثيات قراره أنه جاء بعد امتناع قناة القاهرة والناس عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 بالمخالفة لنص المادة 91 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحة الجزاءات والتدابير.