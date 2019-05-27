"تعمير الوادي الجديد": إنهاء محور "الفرافرة - ديروط" نوفمبر المقبل

قال اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى بدء تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية بمحور "الفرافرة – ديروط" بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأضاف "عبدالمنعم"، في بيان اليوم، أن الخدمات تشمل إقامة استراحات ومظلات توقف كل 50 كيلومترا من الطريق، إضافةً إلى تركيب علامات إرشادية بطول المحور، وإنهاء بعض الأعمال الفنية التي تشمل تدبيش ورصف 10 كيلومترات طبقة سطحية من المحور وأعمال تخطيط المحور نفسه.

وأوضح أن جهاز تعمير الوادي الجديد، أنهى 96% من مشروع المحور بأكمله، الذي يربط الوادي الجديد بمحافظة أسيوط، بطول 310 كم وعرض 5.10 متر، وبتكلفة مليار و715 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق ضمن مشروعات الطرق القومية التي تنفذها الدولة، وسوف يقضي علي عزلة مركز الفرافرة عن محافظات الصعيد.