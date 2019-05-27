وقع الناقد السينمائي طارق الشناوي، ضحية حلقة، اليوم الاثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأثناء عرض فقرة الشلالات وعلى غير العادة، اخترق رامز جلال الحلقة بتسجيل صوتي، جاء فيه: "أعزائي المشاهدين، اللي هيحصل في الجزء الثاني من الحلقة مينفعش يتحكي، لازم تشوفوه بنفسكم، وأحب أنوه عن 3 حاجات أولها بوجه الشكر للأستاذ طارق على روحه الرياضية وإنه سمح لينا بإذاعة الحلقة، وبعتذر إن مدة الحلقة صغيرة، واللي هتشوفوه دلوقتي هيثبتلكم أد ايه فعلا بحب أصحابي".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.