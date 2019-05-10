تنظر،غداً السبت، محكمة القضاء الإدارى، الاستشكال المقام من حسين المطعني المحامي، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، كلًا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.