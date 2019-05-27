أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيًا.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 388,145 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97,61%، من إجمالي مستهدف 397,625 طالب في 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالبا الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 48,237 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92,76%، من إجمالي مستهدف 52,000 طالبة وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 8,300 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ففي محافظة الفيوم: قامت طالبة بالدخول بالكود الخاص بزميلتها تم التنبيه بعمل تقرير بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الطالبة من أداء الامتحان.

وفي محافظة المنوفية وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغوا المراقب بأنهم فقدوا كلمة السر الخاصة بالتابلت الخاص بهم، على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية، حضور مجموعة من الطلاب بمدرسة الإخلاص بإدارة غرب الإسكندرية بدون الكود الخاص بهم وقامت المدرسة بطباعة الكود للطلاب وتسليمه للطلاب لأداء الامتحان إلكترونيًا.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الإبلاغ عن مشكلة كود بإحدى المدارس وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه بأداء الامتحان ورقيًا في وقته حرصاً على مصلحة الطلاب.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وتؤكد أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى تدريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.