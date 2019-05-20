نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام ديوان شرق المحلة التعليمية احتجاجا على صعوبه أسئلة مادة امتحان الأحياء وصعوبات واجهتهم في أداء الامتحان على السيستم الإلكتروني للتابلت.

كما تقدم وفد من الطلاب بشكوى رسمية إلى الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، بسبب صعوبة أسئلة مادة الأحياء وعدم القدرة على إجابة كافة الأسئلة من خلال المدة الزمنية المحددة للإجابة عليه على حد قولهم.

في المقابل أصدر اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة التنسيق الكامل بين مديري الإدارات التعليمية وتذليل أي عقبات محتملة قد تواجه الطلاب أثناء أداءهم فعاليات امتحانات نهاية العام لسنة 2019 م.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، بأهمية احتواء طلبات وشكاوى كافة طلاب الصف الأول الثانوي وإعداد تقرير كامل حول مطالبهم استعدادا لرفعها بالكامل إلى ديوان وزارة التربية والتعليم بالغربية.

كما أوضح أن غرفة العمليات الخاصة بديوان المديرية تمارس دورها على مدار 24 ساعة ويتم ربطها بمديري الإدارات التعليمية وتكون في تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة؛ للمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات وإزالة أي معوقات توجد في أسرع وقت.