في الحلقة 22 من مسلسل "الواد سيد الشحات"، باع سيد "أحمد فهمي"، شقته التي ورثتها زوجته ريتاج "هنا الزاهد" عن جدها، ليشتري بثمنها هدية عيد ميلاد "سيارة لانوس مستعملة" لهيفاء وهبي.

واضطر سيد وريتاج، أن يذهبا للإقامة مع فخر الشحات "محمد عبدالرحمن"، مقابل أن يعملا لديه في النادي، وأثناء تنظيف سيد سيارة فخر، وجد ريموت خاص بالفضائي باسل "أوس أوس" والذي تركه في السيارة، وحينما جربه وجد أنه يرجع الزمن لمدة ساعة واحدة فقط.

واقترح فخر، أن يسرقوا أحد البنوك، ليردوا الأموال لزعيم العصابة "عبده السحاوي" على أن يستخدموا الريموت بالرجوع لمدة ساعة، حال قيام الشرطة بالقبض عليهم، وأثناء تنفيذ الخطة فوجؤوا بأن مدير البنك لديه أسلحة وكل مرة يطلق الرصاص على سيد الشحات مما جعل الخطة تفشل في النهاية.

وفكر فخر، في فكرة يمكنهم أن يجمعوا خلالها الأموال باستخدام الريموت، وهي المشاركة في الرهانات المختلفة ومن ثم استخدام الريموت والمراهنة على الفائز لحصد الأموال.