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نتيجة الإعدادية 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ويمكن لطلاب المرحلة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة النتائج

برقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين.

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم بنسبة نجاح 82%، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-

"تعليم القاهرة": فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية الأربعاء

الداخلية ضد المصري

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الممتاز.

الجولة الأخيرة من الدوري المصري يفوز على الداخلية بثلاثية.. وإنبي يتعادل مع النجوم

الإسماعيلي

تعادل فريقي الجونة والإسماعيلي سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الـ 34 من الدوري المصري، مساء الإثنين.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

الجونة يتعادل مع الإسماعيلي.. والتعادل الإيجابي يحسم مواجهة الجيش والمقاصة