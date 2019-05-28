فودة يتفقد إزالة آثار حريق السوق القديم بشرم وصيانة المحال التجارية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال إزالة آثار حريق السوق القديم بشرم الشيخ الذي نشب منذ أيام، وصيانة المحلات التي احترقت فيه بالكامل.

وقال المحافظ، في بيان، الثلاثاء، إن أعمال الصيانة بالمحلات تجري على قدم وساق للانتهاء منها في المدة المحددة.

كما تابع أعمال اللجنة المشكلة بمعرفته لحصر الأضرار ورفع تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وأعمال لجنة رابطة السوق القديم.

وأضاف أن جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على استعداد كامل للمساهمة في الخروج من الأزمة التي تضرر منها أصحاب المحلات جراء هذا الحريق.