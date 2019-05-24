اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع المتضررين من الحريق الذي نشب، صباح أول أمس الأربعاء، بمنطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ ومدير إدارة الدفاع المدني وجمعية السوق التجاري، وبعض رجال الأعمال ومدير عام التضامن الاجتماعي في جنوب سيناء.

وأعلن النائب مجدي بيومي، مالك المحلات المتضررة، إجراء الصيانة اللازمة وتجديد جميع المحال القائمة، وتسليمها لمستأجريها خلال شهر، كما وعد بإعادة إنشاء المحال التي ألتهمتها النيران بالكامل.

وشكل المحافظ لجنة من التضامن الاجتماعي وجمعية السوق وبعض رجال الأعمال، لفحص وحصر جميع التلفيات وإعداد تقرير بكل حالة، وفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات والمساهمات.

ووعد المحافظ بتحرير شيك بمبلغ 100 ألف جنيه كبداية مساهمة، ولتشجيع المساهمين على التبرع.

وهاتف فودة وزيرة التضامن الاجتماعي والأوقاف وجمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وروتاري مصر، وبعض رجال الأعمال، للمساهمة في تعويض المتضررين.

وقدم المحافظ الشكر للدفاع المدني لاستجاباتهم، وأمر بتكريمهم بمكتبه، كما شكر جميع الوزراء الذين استجابوا للمشاركة، ورجال الأعمال بشرم الشيخ، مؤكدا أنه لن يترك بابا حتي يطرقه لصالح المضارين.

وشدد على ضرورة التأمين على كل محل لتعويض الخسائر.