قررت النيابة العامة بجنوب سيناء، حبس قاتلة طفلها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقام فريق من نيابة شرم الشيخ باصطحاب القاتلة لمسرح الجريمة لعمل تمثيل الجريمة التي ارتكبتها أول أمس.

واستمعت النيابة إلى أقوالها والتي قالت فيها: "ثمة خلافات عائلية مع زوجها السابق هي التي دفعتها لارتكاب الواقعة، حيث قام والد الطفل بتهديدها بأخذه الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويحرر له شهادة ميلاد جديدة".

وقالت إن الطفل بلا أي أوراق ثبوتيه، وأن والده التي تزعم الأم علاقته به يقيم في محافظة الإسكندرية.

وقررت النيابة العامة حبس الأم أربعة أيام على ذمة التحقيق واستدعاء والد الطفل وفحص علاقات الأم.

في نفس السياق، نشر مواطنو شرم الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لقاتلة طفلها، وعلقت إحدى رواد "فيسبوك" بحساب يطلق عليه اسم "dody ana"، أن الطفل كان معها قبل الإفطار وطلبت اصطحابه بحجة أنها معزومة على إفطار مع أحد أصدقائها وذكرت صاحبة الحساب، أنها تعرفت على الطفل من الصور المنشورة وصدمت من هول الجريمة.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا أول أمس من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، وعلي الفور شكل اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث على أعلى مستوى ضم المقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم أول شرم فريق بحث لضبط مرتكب الواقعة.

وتمكنت مباحث قسم أول شرم من تفريغ كاميرات المراقبة والتي كشفت أن الأم وتدعى "دينا عاشور حسان جاد عبد الكريم" مواليد 1993، من محافظة البحيرة، هي وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية.

وجرى القبض عليها واعترفت في التحقيقات أمام المقدم محمد سامي رئيس المباحث، أنها قامت بقتل الطفل لوجود خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل.