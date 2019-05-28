تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ22، حيث يتوجه كريم محمود عبدالعزيز "ميزو" لـ"سعاد" الصحفية لمقابلة أحد الشعراء في مقر جريدتها، ليعرف كيف سرق المطرب الشعبي "زعبولة" أغنيته.

تتفق أيتن عامر "سكر" مع "بفرا" الذي يعمل لدى "عنتر وصندوق" لاستعادة أغنية "ميزو" المسروقة، مقابل 500 جنيه.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.