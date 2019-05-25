تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ19، حيث يذهب وائل نور "أيمن ريموت" إلى شقة شربات ويطلب يدها من كريم محمود عبدالعزيز "ميزو"، في وجود أختها أيتن عامر "سكر"، إلا أنه يطمع في الشقة ويرغب في أن يتم الزواج بها، ما يجعل "شربات" تطرده من الشقة وترفض الزواج منه.

وفي هذه الأثناء يحضر أحمد فتحي "زغللة" ويطلب أن يسكن بشقة والده وبعد شد وجذب بين ميزو وشربات وسكر يوافقون على بقائه لمدة أسبوع فقط.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.