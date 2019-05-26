شقة فيصل في الحلقة الـ20.. "زعبولة" يسرق أغنية "ميزو"

تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ20، حيث دخلت أيتن عامر "سكر" وشقيقتها "شربات" في مشادة كلامية بسبب دفاع شربات عن "ميزو".

يحاول أحمد فتحي "زغللة" إقناع سكان المنطقة في إعطائهم قروض لبدء مشروعات تجارية خاصة بهم رغبة في النصب عليهم.

ويكتشف "ميزو" أن ريكو "حمادة زعبولة" سرق أغنيته مما يدخله في حالة اكتئاب شديدة.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.