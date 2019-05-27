تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ21، إذ شهدت الحلقة ذهاب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُجسد شخصية "ميزو"، بصحبة الصول حكيم، والفنان أحمد فتحي الذي يُجسد شخصية "زغللة"، لمسكن الفنان الشعبي ريكو، الذي يُجسد شخصيه "حمادة زعبولة"، ومساعده "صندوق"، عقب سرقتهما لأمواله وأغانيه.

بعدما خرج "عنتر" من المأزق يتذكر أنه لم يقوم بسرقة أغاني "ميزو"، بل أن ماجد السعاتي مؤلف أغانيه هو من سرق الأغنيتين، وعقب عودة "ميزو" لمنزله اكتشف أن المبلغ الذي سُرق من شقته يقدر بـ5 آلاف جنيه، لكنه في النهاية اكتشف أن "زعبولة" لم يّسرق أمواله بل شقيقه "زغلله" هو من وراء سرقتها.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.