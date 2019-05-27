وقع الناقد السينمائي طارق الشناوي، ضحية حلقة، اليوم الاثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وخلال فقرة الشلال، حدث أمر غير متوقع أفسد على الفنان رامز جلال المقلب، حيث انقلب القارب، ووقع فريق العمل، وطارق الشناوي ورامز جلال في النهر، وفي تعليق صوتي مسجل، شرح الفنان رامز جلال ما حدث.

وقال رامز جلال: "في اللحظات دي كل حاجة اتلغبطت.. بدور على طارق الشناوي تحت القارب ملقتهوش لقيته بيعوم بضهره مع التيار نطيت فوق القارب علشان ألحقه.. والحلقة باظت، لكن فداك الحلقة وصاحب الحلقة.. أنا بحب أصحابي".

وأضطر الفنان رامز جلال بالكشف عن هويته، ولم يستكمل المقلب، وقال رامز جلال للناقد طارق الشناوي: "الناس بتقول إني بفبرك المقالب، بعد اللي حصلك.. إيه؟"، ورد طارق الشناوي: "الجزء ده صعب، بس بيخليك تقرب من الموت".

وقال رامز جلال لطارق الشناوي: "محدش ياخد خبر بالحلقة دي لحد ما أخلص الحلقات".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.