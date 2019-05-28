لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب مصنع أسمنت العريش.

تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مصنع أسمنت العريش، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى بني سويف العام.

وتبين أن المتوفين: طه حسن نمر، 45 عاما، فلاح، ومقيم محافظة المنيا، ومنصور جمال محمد، 45 عاما.

والمصابون: محمد إسماعيل محمد، 42 عاما، موظف، مصاب بجرح بالجبهة، وإسماعيل محمد، 13 عاما، ومقيم بمحافظة المنيا، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح بالرأس، وشريف مصطفى عامر، 11عاما، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ونجاة محمد خميس، 36 عاما، لا تعمل، من المنيا، ومصابة بكدمات بالجسم، ومحمد سيد عطيه، 38عاما، عامل، من المنيا، ومصاب بكسر في الساق اليمنى، وأحمد خميس محمد، 45 عاما، عامل، مقيم بمحافظة المنيا، ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونبوت محمد خميس، 40 عاما، أمن بمستشفى 57357، ومصاب بجروح وسحجات بالجسم.