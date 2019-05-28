رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 21 ملاحظة بمخالفة في الحلقة 23 من مسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح.

وذكر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن الحلقة تضمنت 8 ألفاظ سوقية منها "ألف جزمة قديمة، البغل، لمي روحك، أنا رخمان وعلى لحم دماغي من الصبح، ضرب كرسي في الكلوب، بلاش حوارات كتير واستعباط، تعالي معايا سكة علشان متشليش المشاريب كلها، ياولاد الكلب".

وتبين من التقرير وجود مشهد عنف ومشهد إيحاءات جنسية و4 مشاهد تدخين ومشهدين ترويج للمخدرات، ومشهد لمخالفة كود الطفل، ومثله لتشويه صورة المرأة وإهانتها، و3 مشاهد لعدم احترام القوانين.