أعلنت منذ قليل، الفنانة يسرا اللوزي، انتهاء تصوير مسلسل "قمر هادي" بطولة الفنان هاني سلامة.

ونشرت اللوزي، عبر صفحتها على "إنستجرام"، صورة لها بصحبة الفنان محمد عزمي، الذي شارك معها في المسلسل وعلقت عليها: "آخر يوم تصوير في (قمر هادي) مع الممثل المتميز محمد عزمي اللي كان لىّ الشرف اشتغل معاه رغم إن مشاهدنا مع بعض مش كتيرة".

وتدور أحداث المسلسل حول (هادي أبو المكارم)، الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.