قال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن مصر لديها أولوية استراتيجية لدى العراق، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستدفع بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق واسعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لـ"الوطن" أن العلاقات العراقية-المصرية تحظى باهتمام كبير من جانب الخارجية العراقية بالتنسيق مع الخارجية المصرية، حيث جرى تشكيل لجنة مشتركة تبحث بشكل مستمر المسائل الفنية ذات الطابع الثنائي بين البلدين، والمعنية بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري والطاقة وتنويع البوابات الاقتصادية بين البلدين.

وتابع الصحاف: "يأتي كل ذلك في سياق انفتاح العراق على محيطه العربي بشكل حيوي واستراتيجي وبناء قاعدة مصالح مشتركة مع كل الأطراف في المجموعة العربية"، مؤكدا أن مصر تحظى بخصوصية لما لها من أولوية استراتيجية لدى العراق وبالمقابل يتمتع العراق معها أيضا بشراكة استرتيجية عميقة.

وشدد على أن بلاده اليوم تتبنى منهجية الشراكة الاستراتيجية المتعددة ويؤكد ذلك من خلال الدوائر الاقتصادية المتنوعة التي يتحرك فيها، ومن خلال إيجاد بوابات اقتصادية متنوعة مع كل طرف من الأطراف على حدة في محيطه العربي والإقليمي، والتأسيس لمصالح ثنائية مشتركة معهم.

وتابع: "مصر تتقدم معنا اليوم خطوات وبدورنا وتقديرنا للعلاقة إنها إيجابية وفي تصاعد وتحظى بتفاهم وتفاعل استراتيجي حول أهم الملفات والقضايا المشتركة في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب وملفات أخرى ثنائية حيوية، متمنيا للاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين الجانبين أن تناقش كل تفاصيلها.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وعراقية متطابقة لـ"الوطن" أنه يجرى حاليا تحديد موعد نهائي لزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغداد قريبا جدا لإجراء مباحثات هامة حول الأوضاع الإقليمية المتوترة بالمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة مدبولي ونظيره العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة، وبمشاركة وفد وزاري واستثماري ضخم لتدشين شراكة في مجال إعادة الإعمار.