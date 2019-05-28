لازم الصراخ والبكاء الفنانة ندى بسيوني، خلال تعرضها لمقلب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة "إم بي سي مصر".

حيث عند سقوط "بسيوني"، في المياه خلال المقلب، ظلت تنادي "ساعدوني ساعدوني"، وسط صراخ هائل منها ومن فريق عمل البرنامج.

وعندما ظهر رامز جلال بزي الـ"غوريلا" دخلت الفنانة في نوبة من البكاء حتى كشف رامز عن شخصيته الحقيقية.

فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.