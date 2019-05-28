علق الفنان بيومي فؤاد، على هجوم المذيع مفيد فوزي عليه خلال برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، حيث وجه وقتها "فوزي" رسالة لبيومي "ارحمنا يا أخي"، في إشارة منه إلى أنه شعر بالسأم من ظهوره المتعدد في الكثير من الأعمال الدرامية، وأنه لا يضحكه.

وقال فؤاد، خلال حواره ببرنامج "مجموعة إنسان"، المذاع عبر راديو "نجوم أف إم"، إنه من الجميل أنه لا يضحك مفيد فوزي، لأنه إذا استطاع أن يضحكه فسيكون "ضحكا قديما" للغاية على حد تعبيره، مبررا ذلك أن الضحك لديه وقف عند مرحلة معينة.

وأشار إلى أن مفيد فوزي حضر مسرحية "30 يوم في الساحل"، وقابل الممثل الكوميدي محمد هنيدي بعد نهاية العرض، ولكنه لم يلتقيه.