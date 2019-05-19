قال الفنان ماجد المصري، إن المطرب تامر حسني أفضل من المطرب محمد فؤاد في مجال التمثيل، مشيرًا إلى أن الأول قدم أجزاءً ناجحة من فيلم "عمر وسلمى"، كما قدم فيلم "البدلة"، الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ورفض "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وتحديدًا في فقرة "يمين ولا شمال"، الإجابة عن سؤال طرحته عليه مقدمة البرنامج بشأن الأسوأ في التمثيل "هيفاء وهبي أم سيرين عبدالنور".

وعن الفيلم الذي ندم على المشاركة فيه، قال المصري، إنه ندم على فيلم "الكهف"، لأنه لم يُنفذ بشكل جيد: "دي مسئولية المخرج، والفيلم على الورق كان يجنن".