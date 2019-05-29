قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري تسليم 33 محلا للمتضررين من حريق محلات مول "أولد إيجيبت" بالسوق القديم في شرم الشيخ، خلال 15 يوما، ويوجد بينهم 4 محلات جاهزين للتسليم.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه على تواصل مستمر مع رجال الأعمال في المحافظة وخارجها والجمعيات الخيرية مثل الأورمان ومصر الخير وغيرها، وفى انتظار وصول التبرعات من العديد من الجهات.

وأشار إلى تشكيل لجنة من جمعية السوق التجاري، للتواصل مع المستثمرين بالسوق التجاري، والذين بادروا بتقديم الدعم سواء تبرعات أو على استعداد لتوريد بضاعة بالأجل أو المساعدة في تشطيب المحلات.

وأوضح أنه جرى تجميع مبلغ وجرى إيداعه بحساب الجمعية لحين الانتهاء من جمع التبرعات، لتقديمه لمستحقيه من المتضررين.

وفيما يخص وزاره التضامن الاجتماعي، قال إن هناك مبلغ جارٍ التفاوض عليه، ليضاف إلى مبلغ التعويضات التي يتم تجميعها.

وكان اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق في أحد فنادق شرم الشيخ، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص من العاملين بالفندق بالاختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، إضافة إلى خسائر مادية فادحة قدرت بنحو 3 ملايين جنيه.