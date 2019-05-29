سلطت وسائل الإعلام الليبية الضوء على تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من السلطات الليبية، حيث قالت قناة "ليبيا 218"، إن القيادة العامة تُسلم الإرهابي "عشماوي" لمصر، بعد استقبال القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بمقر القيادة في الرجمة.

وأضافت القناة الليبية أنه تم خلال اللقاء بين حفتر وكامل مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، وعملية تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر.

فيما نقلت بوابة الوسط الليبية بيان القيادة العامة للجيش الليبي والذي جاء فيه أن القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، مشيرة إلى لقاء جرى في الرجمة بين المشير حفتر ورئيس المخابرات المصرية.

أما صحيفة المتوسط الليبية، نشرت أن مصر تسلمت الإرهابي هشام عشماوي من السلطات الليبية، وأن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل قد سافر إلى ليبيا والتقى مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أصدرت بيانا تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".