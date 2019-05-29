أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مأدبة سحور بمنطقة سوهو سكوير، على شرف، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني، الدكتور بيتر رامساو، خلال زيارته لشرم الشيخ، وضمن برنامج الزيارة المعد له من قبل المحافظة، بحضور رجال أعمال ومستثمرين.

وأعرب "رامساور" عن سعادته البالغة لما وجده من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وما شاهده من أمن وأمان وسحر وجمال بمدينة شرم الشيخ.

وقال إنه سعيد باختياره شرم الشيخ، لقضاء إجازته السنوية هو وزوجته، متعهدًا بتكراره زيارة شرم، حيث أنها أصبحت من أحب المقاصد السياحية لديه.