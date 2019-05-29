الواد سيد الشحات| الحلقة 23 : سيد وفخر وريتاج يفوزوا بـ 3 ملايين جنيه

في الحلقة 23 من مسلسل "الواد سيد الشحات" نجح سيد "أحمد فهمي" وفخر "محمد عبدالرحمن" وريتاج "هنا الزاهد"، في الحصول على ثلاثة ملايين جنيه، باستخدام الجهاز الذي يعود بالزمن لمدة ساعة ،بعدما شاركوا في رهانات على مباريات الملاكمة واستخدموا الجهاز لإعادة الرهان بعد معرفتهم بالفائز.

وهاجم المعلم ناصر، زعيم العصابة فخر وسيد وريتاج، ليتعرف منهم على السبب الذي يعرفوا منه نتيجة الرهانات المختلفة، وأخبروه أن سيد يعرف ذلك وأنه من الطيبين "مكشوف عنه الحجاب".

واصطحب المعلم ناصر، سيد، ليخبره عن نتائج ما يفعله، خاصة تجارة السلاح وغيرها، وبالفعل استخدم "سيد" الجهاز، ورجع ساعة للخلف وأخبره بكل ما سيحدث مما جعله يتمسك به بشكل أكبر.