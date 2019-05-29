شقة فيصل| الحلقة 23: "سكر" تساعد "ميزو" في الغناء بالمراكب النيلية

تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ23، حيث تنجح "سكر" أيتن عامر، في استعادة أغنية "ميزو" المسروقة.

ويتورط "هاني" ابن "أيمن ريموت" وائل نور، في الإتجار بالمخدرات بسبب "زغللة"، وتتطور الأمور ويبدأ في تعاطيها.

يتجه ميزو للغناء في المراكب النيلية من أجل تحقيق حلمه بمساعدة "سكر".

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.