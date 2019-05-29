مصرع 23 شخصا وإصابة 15 آخرين بحادث مروري مروع في مالي

لقى 23 شخصًا مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، جراء اصطدام حافة ركاب صغيرة بشاحنة على بعد حوالي 50 كلم، شرق العاصمة المالية، باماكو.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، الأربعاء، أن وزير الأمن الجنرال ساليف اتراوري، ووزير النقل إبراهيم عبدول لي، تفقدا الخسائر جراء الحادث المروع الذي شهده طريق باماكو سيغو، بين حافلة نقل ركاب عمومية صغيرة، وشاحنة لنقل الرمال.

وأضاف المصدر، أنه وفقًا للشهادات الأولى التي تجمع في الموقع، فإن إطار الحافلة انفجر فأصبحت وجهًا لوجه مع شاحنة أتت من جهة مقابلة، وكان الاصطدام الأمامي عنيفًا للغاية.