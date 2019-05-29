ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، 9 عناصر إجرامية خطرة، بتهمة ترويج المواد المخدرة بقرية أبو الغيط في القناطر الخيرية وبحوزتهم 182 طربة حشيش، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا باتجار 9 من العناصر الأجرامية الخطرة، بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع متخذين من قرية أبوالغيط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 182 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28.500 كيلو جرام، و2 خزينة أسلحة نارية، و18 طلقة نارية، سلاح أبيض، ومبالغ مالية، و7 هواتف محمولة.