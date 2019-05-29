أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" للرعاية الصحية، عبر موقعها الرسمي تفاصيل برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، والذي يهدف لتطوير قدرات القيادة ومهارات الاتصال لدى الطالب وتعريفه ببيئة العمل، لتحسين أدواته وتأهيله لسوق العمل، حيث تتراوح مدة التدريب بين 10 و12 أسبوعًا.

تتمثل شروط التقديم للتدريب في الآتي

- طلاب البكالوريوس في السنة الثالثة أو الرابعة، أو طلاب الماجستير في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية/ الحاسوب/ تكنولوجيا المعلومات، المالية، الاقتصاد، التسويق، إدارة الأعمال أو ما يعادلها من معرفة أو خبرة في العمل.

- يجب أن يكون طالبًا خلال فترة التدريب.

- المعدل التراكمي: الحد الأدنى 3.0.

- إجادة برامج (MS Office).

- إجادة اللغة الإنجليزية.

للتقديم في التدريب، يتم ملء الاستمارة من هنــــــــا.