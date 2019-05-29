قال محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي، المنتظمين بالمدارس الحكومية في امتحان مادة التاريخ، بالفترة الصباحية، اليوم، هو 11050 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف القائم بأعمال وكيل الوزارة، في جولة تفقدية للجان الامتحانات بعدد من المدارس، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه بعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية، تبين أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان التاريخ إلكترونيا، بلغ 10370 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا هو 674 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان، اليوم، في الفترة الصباحية 6 طلاب.

وتابع: "في الفترة المسائية بلغت نسبة أداء الطلاب امتحان مادة التاريخ إلكترونيا، 100% من المدارس، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان التاريخ 903 طلاب وطالبة، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تبين أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا هو 902 طالب وطالبة، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.