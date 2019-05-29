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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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إصابة مدير أمن أسيوط ورئيس المباحث الجنائية إثر انقلاب سيارتهما

إصابة مدير أمن أسيوط ورئيس المباحث الجنائية إثر انقلاب سيارتهما

"الأورمان" توزع 600 كرتونة مواد غذائية في سوهاج

"الأورمان" توزع 600 كرتونة مواد غذائية في سوهاج

تسلمها موسكو لأنقرة قبل موعدها.. 18 معلومة عن منظومة الدفاع "إس 400"

تسلمها موسكو لأنقرة قبل موعدها.. 18 معلومة عن منظومة الدفاع "إس 400"

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث تطوير التعليم الفني والمهني

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث تطوير التعليم الفني والمهني

موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 29-5-2019 في مصر

موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 29-5-2019 في مصر

"منة" الأولى مكرر بالإعدادية في القاهرة: أحلم بكلية الاقتصاد والسياسة

"منة" الأولى مكرر بالإعدادية في القاهرة: أحلم بكلية الاقتصاد والسياسة

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"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. العظمى 39 درجة

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

طبلية وقعدة عربى وعروض تنورة.. سبحان مغير «عربية الفول»

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حكاية.. «والد ألفت».. فاروق فلوكس: لن أعتزل الفن «طول ما أنا عايش» وأشعر بالغيرة لغيابى عن «ماراثون دراما رمضان»

حكاية.. «والد ألفت».. فاروق فلوكس: لن أعتزل الفن «طول ما أنا عايش» وأشعر بالغيرة لغيابى عن «ماراثون دراما رمضان»

اللهم إني صائم.. «حلوان»: الباعة يحاصرون رواد المترو بـ«اللى يصلى عَ النبى يكسب».. وملابس العيد تملأ الأرصفة

اللهم إني صائم.. «حلوان»: الباعة يحاصرون رواد المترو بـ«اللى يصلى عَ النبى يكسب».. وملابس العيد تملأ الأرصفة

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