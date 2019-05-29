شهدت قرية بني مجدول في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، احتفالاً بتوزيع سلال غذائية تتضمن احتياجات شهر رمضان مقدمة من السفارة الكويتية في مصر لـ400 أسرة يستفيد منها الأرامل والمطلقات والمرضى.

وقال سفير الكويت في القاهرة، محمد صالح الذويخ، إنَّ هذه الفعاليات تأتي في نطاق الأعمال الإنسانية وروح الأخوة والمحبة والتضامن التي تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر والكويت.

وأشار إلى أنَّه ستكون هناك مناسبات مقبلة مماثلة في محافظة الفيوم عقب عيد الفطر المبارك، إذ سيتم توفير متطلبات زواج 20 فتاة إضافة إلى توزيع 15 بقرة على الأسر المستحقة علاوة على 15 كشكاً والمساهمة في إعمار 20 بيتاً.