كشف ناصر النجدي، قائد الكتيبة 169، التابعة للجيش الوطني الليبي، سر ظهور الإرهابي المصري هشام عشماوي وهو يعرج في فيديو وصوله إلى مصر بعد تسليم الجيش الليبي له.

وقال "النجدي"، الذي شارك في عملية القبض على "عشماوي"، العام الماضي في "درنة"، إن "عشماوي كان مصاب إصابة بالغة في القدم نتيجة إحدى الغارات التي استهدفت منطقة الفتائح في درنة".

وأضاف لـ"الوطن" أن "غارة للطيران الليبي كانت أصابته قبل فترة من القبض عليه".

وأشار إلى أن "عشماوي" كان يستند على "عكاز طبي" عندما قُبض عليه، نظرا لإصابته البالغة في القدم.

سلَّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.