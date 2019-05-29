كشفت مصادر بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن الإرهابي المصري هشام عشماوي أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي امتدت طيلة الفترة منذ أكتوبر الماضي حيث اعتقل في درنة بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر.

وأظهرت صور لحظة تسليم الجيش الليبي هشام عشماوي إلى المخابرات العامة من على أرض مطار بنينا ونزوله من السيارة الليبية التي جلبته من المعتقل إصابته بحالة من الذهول والرعب والصدمة بدت واضحة على ملامح وجهه وعلى وجه رفيقه الإرهابي الآخر وحارسه الشخصي المصري بهاء علي أبوالمعاطي الذي اعتقل وسلم معه.

وقال قائد إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، جاء وفق اتفاقيات التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وأضاف أن عشماوي تم تسليمه أمس للقاهرة بعد التحقيق معه بسبب تورطه في قضايا قتل وجرائم إرهابية.

وبشأن إمكانية تسليم عناصر أخرى شاركت العشماوي في عملياته الإرهابية بالقاهرة، استبعد المحجوب أن يكون هناك إرهابيين آخرين مطلوب تسليمهم للقاهرة فهشام عشماوي فقط على القائمة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.