رانيا بدوي عن تسليم عشماوي لمصر: كنز معلوماتي كبير للقضاء على الإرهاب

أشادت الإعلامية رانيا بدوي، بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي وتسليمه من قبل السلطات الليبية لمصر، معتبرة إياه بأنه يُعد بمثابة كنز معلوماتي كبير للقضاء على الإرهاب.

وأضافت "بدوي"، خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تسلَّم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من أجمل الأخبار التي قرأتها، وهذا الإرهابي كنز معلوماتي خطير".

وتابعت: "أثق أن رجالنا من ضباط المخابرات المصرية سيحصلون منه على معلومات تساعد في القضاء علي الإرهاب، شكرًا للجيش الوطني الليبي على هذه الهدية، والفاتحة على روح الشهداء الأبطال الذين قتلهم هذا الوضيع".

وكانت القوات المسلحة الليبية ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.